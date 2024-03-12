涉偷婦2.5萬元 4印尼漢提堂

【本報訊】4名印尼籍男子在港涉嫌偷去一名女子背包內約2.5萬元現金，最終被捕。4人被控一項盜竊罪，案件昨於西九龍裁判法院首次提訊。4人暫毋須答辯，案件押後到4月8日早上再提訊。

涉案男被告依次是Indra Wijaya（43歲）、Bayu Rizki Amanda（25歲）、Iwan Tambah（40歲）和Ricky ilwandi（47歲），他們均持有印尼護照。控罪指，4人於2024年2月29日，在葵涌興芳路223號新都會廣場4樓，偷竊港幣現金2.5萬元，而上述物品為姓袁女子的財產。

機場落網 4‧8再訊 據相關報道指，葵青區執法部門在2月29日，接獲一名42歲本地女子報案，指她在區內一銀行外等候存款期間，發現其背包內約2.5萬港元現金被盜去。人員迅即展開調查，經分析閉路電視片段後，鎖定疑犯身份，並懷疑他們正準備離港，遂在3月8日，聯同機場區人員拘捕4名被告。案件編號：WKCC 1075/2024