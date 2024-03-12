中大醫院6女護投訴上司性騷擾

【本報訊】香港中文大學醫院深切治療部爆出性騷擾事件，據悉至少6名女護士實名向該院舉報，但涉事男護士未有被降職，該院更着受害人不要外洩事件。中大醫院回覆查詢時確認接獲投訴，已按既定機制向涉事男護士作出紀律處分，包括發出警告信及調離原有部門，又提到會提醒涉事員工，不宜在內部調查期間向他人透露相關詳情。

院方無報警 僅紀律處分 消息指，中大醫院深切治療部多名女護士指控一名資深男護士性騷擾，包括言語上的騷擾及肢體接觸，提出指控的女護士均為涉事男護士下屬，至少6名女護士向院方舉報。據悉，涉事男護士未有被降職，僅遭調離部門；院方着投訴人不要外洩事件。有人質疑院方懷疑想低調處理事件，手法不公。

中大醫院回覆本報查詢時，確認接獲相關投訴，已即時暫停涉事男護士職務，經詳細內部調查，認為沒有充分證據顯示涉事行為已構成刑事罪行，因此沒有向執法部門報案，但無勸喻或阻止受影響員工報案。院方指，已按既定機制向該名男護士作出紀律處分，包括發出警告信及將其調離原有部門。

院方又指，由於涉及私隱問題、內部調查及懲處，人力資源部一般會提醒所有涉事員工，在內部調查期間不宜向其他人透露有關詳情。