涉非禮孖生姊妹 契哥受審

【本報訊】現年17歲的一對孖生姊妹，於7至13歲期間寄居契父母家中，疑被已婚契哥多次非禮，包括舔乳、摸胸及指插陰道等，兩姊妹其後向社工透露揭發事件。現年33歲的契哥否認5項非禮罪，昨於區院受審。姊姊供稱被告將她強行拉入房，把手指插入其陰道，事發後因「覺得唔抵」向契哥索取500元。

被告D.W.被控5項非禮罪，涉及兩名事主X及Y。被告分別被控於2014年9月某日、2019年11月及2020年某日非禮X；另被控於2015年至16年某日、2019年某日非禮Y。X於錄影會面供稱，父母居於內地，她及孖生妹妹Y在港由契爺契媽照顧。小二期間她們及契哥即被告睡同一張床，X於睡夢中發現被告舔乳頭、摸胸及隔着裙摸其陰部，直到Y有所郁動，被告才停下。

稱遭指插陰道 姊向被告索500元

X曾向契媽反映事件，但對方只驚訝，沒有跟進。至X中一時，與被告在廳中梳化上打機，被告突然隔着她內褲摸其陰部，她合起雙腳打算呼救時，被告把手指伸進其口中，又強行把她拉入房內，她遭人舔陰部及手指插陰道。X稱我覺得「好唔抵」，叫他給自己500元，被告照做並嘗試再拉扯她到床上，X掙扎後逃回房間。案件編號：DCCC 854/2022