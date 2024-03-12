銷售員姦女案 事主：拒絕無乜用

【本報訊】一名藥房銷售員被指自2016年起的5年間，先後性侵當時只有8至13歲的親生女兒，包括強姦她、強迫女兒替他口交及指插女兒下體等。直至2021年3月，女兒向學校社工透露被父親性侵始揭發事件，該父親其後被捕。該名父親昨於高院否認強姦及向16歲以下兒童作猥褻行為等6罪。控方先播出事主的錄影會面片段，她指5年間多次被父親性侵，但部分事件已忘記發生的日期，她又指曾試過拒絕父親但不獲理會，後來她知道「拒絕亦無乜作用」。

代號C.S.L.的被告（36歲，藥房銷售員），分別被控兩項強姦罪、兩項向16歲以下兒童作出猥褻行為及兩項非禮罪。控罪日期介乎於2016年至2021年3月間，涉及同一事主女童X（案發時約8至13歲），X為被告的親生女兒。據控方開案陳詞指X出生後不久便隨外婆居住，直到2016年搬到涉案的單位，與被告及祖母同住。首兩次侵犯事件發生於2016年，當時X約8歲，就讀小三。2019年X曾搬回與外婆居住，但翌年又搬回與父親等同住。

逼口交指插下體 告知社工 控方指，首次事件發生時，X在被告的床上睡覺，被告突然把手伸入X的內褲觸碰其私處，其後又脫掉兩人的褲子，強行與X性交，之後在X體外射精。數天後被告又趁X在他床上睡着時，把手伸入她的褲內觸碰其私處，X醒來後被告又脫下褲子，要X為他口交，並在X口內射精；餘下4次事件，均在2021年發生，X當時為13歲，4次事件包括被告強行要X替他口交、以手指插X下體、撫摸X乳房及強姦對方。

最後一次事件約於3月21日發生，X於3日後把遭父親性侵一事告知學校社工，事件最終報案處理。被告於同月29日被捕，他承認曾與X同床但否認曾性侵對方。據X於錄影會面指，她遭性侵前曾試過拒絕但不獲理會，被告亦曾試過向她說：「你無得唔要」。案件編號：HCCC 212/2022