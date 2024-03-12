氣體爐具煮食爆炸 七旬翁危殆

【本報訊】市民使用未經批准石油氣爐具隨時無命。昨日清晨6時許，洪水橋洪福邨洪樂樓一名姓姜（79歲）男子，使用氣體爐煮食時發生爆炸，他胸口、手及面部二級燒傷。消防員接報到場開喉灌救，並將火勢救熄，傷者由救護車送往屯門醫院治理，情況危殆。據悉，姜翁獨居上址，全身約三成面積燒傷。事件中，近300名居民疏散，案發單位窗框嚴重損毀，玻璃窗碎裂，屋內雜物及衣物也燒毀，儲物櫃留有小量血漬。機電署人員到場檢走兩罐石油氣、一個煮食爐及一個熱水爐調查。

型號未獲批 無安全裝置 機電工程署表示，涉事單位內有一個石油氣煮食爐和一個石油氣熱水爐，分別接駁着一個石油氣瓶，兩個爐具型號均未獲署方批准。據悉事發時傷者正開啟該煮食爐，隨即發生事故。氣體供應公司亦到場進行測試，發現涉事單位的氣體煮食爐、熱水爐、接駁喉管及石油氣瓶均沒洩漏氣體，初步懷疑煮食爐曾被開啟後但並未正常點燃或及後被風吹熄，由於該煮食爐並沒有熄火安全裝置，導致氣體洩漏及積聚於室內，當爐具被再次燃點時引發意外。

機電署建議市民，應注意以下事項：（1）確保氣體煮食爐及熱水爐已獲得機電署批准並附有「GU」標誌；（2）無論安裝、更換或維修氣體煮食爐及熱水爐，都必須由註冊氣體工程承辦商僱用的註冊氣體裝置技工進行，否則有機會違反《氣體安全條例》，違者會被檢控；（3）住戶應每18個月安排註冊氣體工程承辦商為其氣體用具進行安全檢查。如氣體用具有破損或不正常的操作狀況，請立即停止使用，並向註冊氣體供應公司查詢。