航運受限 僅用上近半機場貨物處理能力

【本報訊】本港機場貨運物流受航運力等限制下未全面復常，去年全年空運量僅430萬公噸，雖較前年升約3%，但仍低於2019年的480萬公噸，亦只用上約半機場貨物處理能力。機場管理局表示，未來本港空運發展將集中搶佔高價值航空貨運市場，在東莞設永久空港中心及引入冷凍拖卡等設備，目標成為亞洲電子商貿樞紐，特別空運貨物處理領導者。

機管局擬東莞設永久空港中心 機管局商務執行總監陳正思分享，機場去年4月在東莞設先導空港中心，大灣區的貨物送到中心後，貨物會自動化設施中進行航空安檢、裝箱打板，再經水路運到香港機場，「海空聯運」全球。單計今年首兩個月，該中心已處理11億公噸貨物，多間服務商已進駐。

陳稱，現時該中心處理量佔整體機場貨運量甚少，但機管局正規劃永久空港中心及機場碼頭，預計首階段在明年啟用，屆時處理量能提升至1,000萬噸以上，亦能節省一半成本及30%時間。國泰航空貨運服務總經理王守廉亦說，約半空運貨物來自電子商貿，較多於大灣區生產，已增購7架大型貨機加大運力。

另外，本港機場在3個空運貨站設置冷藏庫，提供逾8,660平方米空間儲存藥物等特別空運貨品。國泰空運貨站中的醫藥品處理中心長期維持最低攝氏15度，貨物進出經兩重閘門，內再可獨立放置能維持低至攝氏兩度的流動凍櫃，以確保貨物品質。

機管局又提到，菜鳥智慧港等大型物流公司進駐或擴展在港規模，連同本港機場三跑落成，有信心在2035年能提升貨運處理量至1,000萬公噸。