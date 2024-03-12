濫用2元乘車優惠嚴重 議員倡設次數金額上限

【本報訊】2元乘車優惠計劃推出超過10年，上屆政府將參與資格門檻降至60歲，惟濫用情況愈發嚴重，據運輸署於去年6月至12月22日的巡查執法，發現約2,100人懷疑違規使用2元優惠計劃，港鐵同期亦發現超過3,000人違規。有議員表示，在現行法例下，違例使用2元乘車優惠的人士只需補回車費差額，質疑阻嚇力不足，亦有議員建議設立每日使用次數及金額上限，或每年發放一筆過3,000至5,000元的交通津貼。

議員張欣宇表示，港鐵發現違規個案時，該人需繳交1,000元罰款，但當在其他交通工具違規，該人只需補回車費差價，質疑「有咩成本」？又指即使被票控，違規者亦可以沒留意、拍錯卡等理由辯解。他建議政府應針對性修改法例及加強執法，不過他亦表示合資格人士必須使用「樂悠咭」才可享用2元優惠後情況會有改善，若取用他人的樂悠咭，不只是濫用，更是盜用，定罪門檻會因而降低。

或每年一筆過發$5000交津 另外，身兼行政會議成員的議員陳健波表示，如依賴公共交通工具的司機檢查違規情況，只會難為司機，因此應善用人工智能及大數據，如有人每日使用20次，當局就可以考慮「釘卡」，亦建議設立每日使用次數及金額上限，或每年發放一筆過3,000至5,000元的交通津貼。