楊清奇：《蘋果》論壇供稿人 包括支持港獨作者

黎專欄文章 肯定西方制裁成效 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告、主筆楊清奇（筆名李平）以從犯證人身份繼續作供。楊說，黎智英在2018年曾揚言「美中現在不是貿易戰，是全面開戰」；而黎在其專欄文章中，肯定西方國家實施制裁的成效。控方昨午完成主問階段，料今日辯方會開始盤問楊清奇。

控方昨先就為《蘋果日報》供稿的作者提問。楊清奇供稱，英國人權組織「香港監察」始創人羅傑斯比較關注香港人權狀況；楊健興強調支持新聞自由；李兆富（筆名利世民）會以經濟角度分析社會問題，李支持民主派，與黎智英觀點一致，黎智英因此曾找他打理Twitter（現稱X）帳戶。

另外，楊清奇說，自由撰稿人桑普取態較激進，其網上文章公開支持港獨，但《蘋果》論壇版不會支持港獨。至於安裕方面，楊稱對方是資深傳媒人，熟悉美國政治。安裕對國安法紅線有擔心，國安法生效後便寫少了文章。法官關注，支持民主不等於煽動，法庭或需讀一讀作者的文章再去判定。

「制裁帶來經濟損害一定非常大」 楊清奇續說，替《蘋果》寫社評的人，都會知道《蘋果》的立場，社評亦反映黎智英的觀點。庭上展示黎智英所寫的兩篇專欄文章，包括（時間就是武器）、（大時代快將來臨），當中黎寫到「西方國家的制裁帶來的經濟損害一定非常大，且後果較深遠」、「保不住經濟，中共將保不住政權。與美國對抗造成的實質和信心創傷，預示中共將大禍臨頭」。楊表示，兩篇文章反映黎智英對制裁的形勢判斷，並肯定制裁的成效。

楊清奇又指，2018年10月，前美國副總統彭斯就對華政策發表演講，黎智英曾就此跟他討論。庭上展示黎智英傳送的訊息，黎說「剛聽了彭斯演講，反枱，美國帶領西方日本等國重新調整中國政策明顯不過了，這是針對習現在弱勢而來的。時機正好！」、「美中現在不是貿易戰，是全面開戰咁」、「趁中國弱乘機落井下石」。楊稱，黎智英是成功的商人，擅長把握市場，顧及客人的需求，黎當時看到美國對華情勢變化，報紙立場有所改變。

2019年《蘋果》立場落實「和勇不分」 2019年反修例運動期間，《蘋果》立場激進，落實「和勇不分」，對勇武派不譴責、不割席、不篤灰，黎智英亦不時在專欄文章中呼籲市民上街。國安法實施後，楊沒有聽聞《蘋果》立場有變。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

楊清奇證供重點