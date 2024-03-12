醫健：成視在人：單親母摘白內障 重拾養家力量

來自贊比亞首都盧薩卡的51歲Rhoda，是3個孩子的單親媽媽，一直在市場售賣自家製咖喱角，以及轉售二手衣物維生，雖然收入不多，但足以養活一家。好景不常，她3年前開始視力模糊，在當地眼科診所接受檢查後證實患上白內障，可是手術費用十分昂貴，對她來說根本無法負擔。

遭嘲笑曾自覺失敗 Rhoda不但遭受白內障的折磨，亦遭到社區裏居民的嘲笑。「他們見到我就會說我是盲人，『她是盲人，她看不見你』。當我路過時，就會聽到他們說『忘了她吧，她是盲人』。」這些難聽的說話同時深深傷害了Rhoda，令她自覺是沒有用、失敗的人。

「看不清楚東西很困難，尤其過馬路和下樓梯。我真的很想摘除這個白內障。」Rhoda的願望終於可以實現，當她被轉介到奧比斯於當地的合作醫院接受篩檢，得知奧比斯眼科飛機醫院將到該鎮停留3星期進行眼科培訓及治療，以幫助有眼疾的兒童和成人恢復視力。

她經篩查後登上眼科飛機醫院，並免費接受了手術，這也是她第一次登上飛機。術後，Rhoda與醫護團隊分享說：「現在我可以自己過馬路，甚至可以看到電視，我很興奮！」由於有大家的慷慨支持，這名單親媽媽再度恢復了視力，亦再次撐起這個家，讓孩子繼續茁壯成長。

奧比斯