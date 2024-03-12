天瑜張眼告別爸媽 父：約定天家再見

感恩朋友關愛 後事交慈善機構處理 疑因醫療事故變成植物人逾3年的8歲女童周天瑜，其親人表示天瑜因病情惡化於前日（10日）自然地離開。天瑜爸爸昨日發文，指愛女當日下午離開人世，感到萬分心痛和不捨，願天瑜得到解脫回到天家後不會再有任何痛苦，約定他日天家再見。天瑜爸爸又指已成立治喪委員會，稍後將由慈善機構「香港關懷力量」負責處理天瑜的後事，詳情安排會在一切落實後再作通知。

天瑜爸爸在「天瑜醫療事故關注組」中發文表示，愛女周天瑜於本月10日約下午3時40分離開人世，在一家3口的陪同下，握着她蒼白而冰冷的小手，目送她到達彩虹橋的另一端。爸爸又指，天瑜在臨走前的一刻用盡最後的力氣張開雙眼，軟弱無力地再一次看着爸媽，然後她的心跳和呼吸慢慢停止，直到最後安詳地離去。

歷喪女痛 周父高燒心力交瘁 天瑜爸爸亦透露自身近況，指自己昨天開始發高燒，再加上天瑜突然離世，感到心力交瘁，在這個情況下，要回應大家的善意關心，也實在感到力不從心，又形容自己不是一個「已讀不回」的人，只是因為真的太累，並就今次沒有第一時間發布消息，向所有傳媒朋友致歉，感恩一直關注和支持天瑜的朋友，相信天瑜一定能感受到大家的關愛。

在2018年10月，年僅2歲的小天瑜罹患橫紋肌肉瘤，並於兩年後，即2020年在瑪麗醫院接受手術，惟懷疑不幸遇上醫療事故，因此慘成「植物人」需長期住院治療，期間家人仍不離不棄，與天瑜同抗病魔。惟至去年8月，在事故後第3個「立秋」的前夕，天瑜爸爸亦傳來壞消息，他在社交平台表示，在數年的奔波及長期抑鬱情緒下「身體搞垮了」，確診「惡性肌肉腫瘤」，不過仍積極勇敢面對逆境，所幸入院接受治療後手術順利。

但好景不常，在去年臨近除夕，即12月30日，天瑜爸爸再表示，小天瑜出現心臟衰竭，強心藥作用已不大，直言「生命可能已經正在倒數」。並在約一個月後，即今年1月29日，天瑜爸爸表示小天瑜已停用強心藥，更已一周無吃奶，僅靠鹽水及葡萄糖水續命，他在社交平台帶着悲傷向愛女表示，「如覺太累、太辛苦可以覺覺豬，不用苦撐」，「爸爸也不會怪你」，「你可以上天堂等爸爸，爸爸心痛你、怕你辛苦」。