去年末季 主要服務業收益錄升幅

【本報訊】根據當局最新統計數據，去年末季主要服務行業的收益均錄得升幅，尤其住宿服務業及行政及支援服務業最顯著，上月中小企整體營商氣氛及業務預期亦有改善。當局指，隨着經濟繼續增長，以及金融狀況年內可能會放鬆，將為營商氣氛帶來支持。

住宿行政支援表現最佳 根據政府統計處昨日發表業務收益指數的臨時數字，去年末季住宿服務業的業務收益指數按年升73.6%，行政及支援服務業亦升13.3%，至於速遞業則按年跌12.6%。大部分主要服務行業經季節性調整的業務收益，均錄得不同程度的升幅，當中運輸業及住宿服務業的業務收益指數分別按季上升6.0%和5.9%，而保險業的指數則按季跌6.7%。

全年數字方面，去年住宿服務業的業務收益指數錄得按年59.7%的雙位數升幅，其次為膳食服務業，升幅為26.1%；銀行業升21.2%、行政及支援服務業升16.6%、零售業升16.2%。運輸業及速遞業的業務收益指數則錄得雙位數按年跌幅，分別跌17.3%及11.9%。

統計處昨日亦發表上月中小企業務狀況按月統計調查，中小企業務收益的現時動向指數從1月在收縮區域的43.3，升至上月的43.9。統計處指，雖然指數低於50的分界線，但大部分調查涵蓋行業的相關指數均按月上升，特別是進出口貿易業從42.6升至43.8，而商用服務業則從48.4升至49.2。

當局指，受惠於經濟繼續恢復，去年末季大部分服務行業的業務改善，但外圍環境短期內可能繼續影響營商氣氛，部分服務行業或會較受地緣政治局勢緊張及環球經濟增長減慢所影響。不過，隨着經濟繼續增長，以及金融狀況年內可能會放鬆，應會為營商氣氛帶來支持。