科技園辦創科職業博覽 吸引逾6000人次參加

【本報訊】科技園公司日前舉行「Talent Power Up」創科職業博覽，破紀錄吸引超過6,000人次參加。活動以實體及網上形式進行，逾300間園區公司提供超過3,000個就業機會，招攬本地及海外人才。約150間來自微電子、生物科技、人工智能及機械人的園區公司，於展覽廳介紹企業概況和前景，展現香港蓬勃的創科生態圈，及對人才的殷切需求。

即場面談 進行就業配對 今屆展覽廳增設展位，讓公司與求職的本地大學生、畢業生、科技達人、創科從業員，以至海外及內地人才即場進行面談及就業配對，全日為超過3,000人次進行一對一面試。另外亦設立全新「StartUP Power Hub」區域，讓人才直接體驗初創企業對創科的抱負及充滿活力的文化，藉此機會可加入有共同理念的團隊工作。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，科企必須了解當前的科技趨勢及相關技能，並保持好奇心，方能夠快速適應轉變，在不斷變遷的數碼時代，這種心態將是致勝關鍵。他又指出今年的職業博覽旨在利用Gen AI的趨勢和知識，提升香港人才競爭力。博覽獲企業和人才熱烈支持，進一步印證香港創科生態圈的崛起，同時鞏固科技人才儲備，帶領香港邁向新一輪增長。