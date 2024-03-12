打工仔 理想薪酬未達到 逾半擬首季跳槽

整體收入中位數逾2.9萬 IT電商最吃香 有求職平台進行薪酬調查，發現整體打工仔的月入中位數為29,715元，當中以「資訊科技/電子商務」行業的月入中位數最高，達到32,000元，而「食品及飲料」行業的月入中位數最低，僅為17,290元。按工作地區比較，中西區公司的月入中位數最高，為28,905元，而大埔區/北區的月入中位數最低，僅為20,000元。

保健美容健身業 加薪幅度最多 求職平台CTgoodjobs進行網上問卷調查，收2,830份來自各行各業的資料，有43.9%的受訪者為初級員工、30.2%為主管/主任級、20.3%為中級管理層。結果顯示2024年有60.7%的打工仔獲得加薪，平均加薪幅度為8.4%。加薪幅度最多的3大行業為「保健/美容/健身」加薪13.8%、「銀行」加薪12.9%及「證劵/商品」加薪11.7%；而加薪幅度最少的3大行業則是「電訊」加薪3.7%、「醫療/製藥」加薪5.1%和「食品及飲料」加薪5.7%。不過，調查亦指出有3.5%的打工仔被減薪，平均減薪幅度為20.7%；被凍薪的打工仔則佔35.8%。

轉職趨勢方面，調查發現53.1%的受訪者有計劃在2024年第一季轉工，38.6%人都打算找到新工作後辭職，而想裸辭的佔比亦近8%。至於他們決定或考慮轉工的原因，57.6%人因為「薪酬待遇未如理想」，亦有36.3%人因為「現職公司缺乏晉升機會」，以及27.8%人因為「不滿現職公司工作環境」考慮轉工。

逾25%追求工作生活平衡欲轉職 調查亦發現，有超過四分一的受訪者為了「追求更佳的工作生活平衡」而打算離開現職公司，希望能尋找更好的機遇，相信與疫情過後，打工仔更重視身心健康有關。打算轉工佔比最高的行業，為「工程（電機/電子/機械）」及「廣告/公共關係/市場營銷」，佔比高達70%。