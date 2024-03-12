工程完成量趨升 住宅運輸佔最多
【本報訊】本港工程完成量續升，當局最新數據顯示，去年末季及全年完成的建造工程名義總值均錄得升幅，其中住宅工程佔去年總值最多，按年升近一半，其次為運輸工程，亦錄得7.2%按年升幅。
公營地盤實質總值升1.6%
根據政府統計處昨日公布「建造工程完成量按季統計調查」的臨時結果，去年末季完成的建造工程名義總值為713億元，按年升4.2%、按季則下跌6.8%，剔除價格變動的影響後，則按年升4.4%、按季跌7.6%。按建造工程類別分析，私人地盤建造工程名義總值按年升16.5%、實質總值升14.4%；公營地盤建造工程名義總值亦上升2.6%、實質總值升1.6%；非地盤建造工程名義總值則按年下跌4.1%、實質總值下跌2.3%。
至於全年數字，去年完成的建造工程名義總值為2,710億元，按年升8.8%，實質總值則升9.9%。按主要用途類別分析，去年完成的住宅樓宇建造工程名義總值為698億元，按年升49.8%，佔去年完成建造工程總值最大比重；其次為運輸工程，名義總值為372億元，按年升7.2%。
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