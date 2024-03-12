坐落是非位 大嶼山3‧11錄2級地震

【本報訊】香港大嶼山地震！天文台昨日表示，地震網絡偵測到市民報告的本地有感地震，根據初步分析，本港大嶼山在昨午1時22分，發生一次2.0級地震，天文台接獲超過10名市民報告感到輕微震動，並維持數秒，不排除稍後會有餘震。有玄學家指地震為好寓意，有如上天打小人，震走一切是非厄運，萬象更新，有復元轉化的象數。

天文台指，本次地震震央位於香港天文台之西約20公里（即距離香港之西約20公里），震源深度約10公里，從天文台釋出的地震示意圖所見，震中位於梅窩附近。初步分析顯示，本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III（三）度，即室內有感，類似小型貨車駛過的振動。

天文台高級科學主任林靜芝表示，今次是自1979年有紀錄以來，第9次震中在香港境內而市民感受到的地震，對上是2019年12月5日，當時震中在長洲附近，強度為1.4級。至於在大嶼山地震，今次是第6次，對上一次是1995年5月29日，當日上午及下午發生強度為2.4及2.2級，烈度較今次輕微。不過本港非位於地殼板塊邊緣，與最接近的地震帶相距約600公里，歷史上亦沒有發生嚴重地震，相信今次是斷層引致的微地震，不會有大影響。

玄學家：位置罕見 上天打小人 玄學家雲文子表示，2024年入九運離卦為改革、重啟、更新。剛踏入農曆二月驚蟄的日子，是祭白虎打小人的佳期，用以化小人是非，招來貴人，好運來臨。以奇門遁甲推算，農曆二月為震卦，震為雷，為地震，而大嶼山位於香港的西南面，正正是2024年奇門遁甲風水的「是非」位，但這個位置地震不常見。不過地震為好寓意，有如上天打小人，震走一切是非厄運，萬象更新，有復元轉化的象數。