認錯雀 環保署聯絡土拓署跟進

【本報訊】新田科技城環境影響評估報告早前被指錯認多種雀鳥物種。環境保護署當時回應表示，向土木工程拓展署初步了解後，是由於該署顧問團隊在整合環評報告的附件時，因編輯問題，於澤鷸及小濱鷸的名稱標示上配置了不相符的相片，並已聯絡土拓署跟進有關事件。

修訂不影響結論 毋須再交報告 就錯認雀鳥一事，土拓署會向環保署提交修正的附件10.2。至於有關鳳頭鷹的質疑，土拓署顧問指確認記錄到的鳥類物種是鳳頭鷹，環保署亦已要求土拓署於一周內提交報告，詳細解釋有關事件的原因以及跟進工作。

根據《技術備忘錄》第4.5.2段，倘若環評報告須作出若干修訂，但該等修訂不影響報告所作評估的有效程度及整體結果和結論，便毋須重新提交環評報告。

就土拓署提交新田科技城環評報告批准的申請，環保署重申會嚴格按照《環評條例》的規定來審核有關申請，當中包括公開報告供公眾查閱及諮詢環諮會。所有環評報告都必須完全符合環評條例、相關研究概要及《技術備忘錄》的規定和要求，才可以獲得批准。