新田科技城 揭環評錯漏百出 審視報告勿輕率

未涵所有受影響魚塘 欠交補償濕地方案 當局於上月2日公開新田科技城（前稱新田／落馬洲發展樞紐）的環境影響評估報告予公眾人士查閱，隨即被指錯認多種雀鳥物種。香港觀鳥會昨日再指該環評報告錯漏百出，除「認錯雀」外，亦指無法涵蓋所有受影響魚塘、未進行全面的文獻分析、欠交補償濕地計劃書等。該會期盼環保署及環境諮詢委員會做好本分，嚴謹把關，不可輕率接納如此粗疏的環評報告。

違基本原則 未有全面文獻分析 香港觀鳥會指出，環評報告未有就北面的填塘發展提出其他發展選項，優先避免重大的環境影響，有違環評「避免、減少、緩解環境影響」的基本原則；而生態調查路線亦無法涵蓋所有受影響魚塘，致基線調查結果出現缺失，甚至低估新田的生態價值。報告亦未進行全面的文獻分析，沒有善用后海灣現有豐富的雀鳥數據，致嚴重低估新田的生態價值。

數漏至少一種須保護猛禽物種 觀鳥會又重提報告中錯誤標示兩張具保育級別的鳥種相片，更錯誤辨認調查未曾記錄的其他小型猛禽為「鳳頭鷹」，即已數漏至少一種須保護的猛禽物種，而顧問更未在調查中記錄一些在魚塘及開闊原野常見的葦鶯屬雀鳥、棕扇尾鶯和紅喉歌鴝，十分不尋常，令人質疑環評研究的基線調查結果的準確性。觀鳥會又指環評沒有評估到發展對小鸊鷉和白胸苦惡鳥，至少兩種已知曾常於填塘範圍繁殖的鳥種、對喜愛新田閒置魚塘的潛鴨、對新田蓄洪池夜鷺日棲地，以及200對繁殖鷺鳥喪失覓食地的影響。

觀鳥會續指，報告嚴重低估高樓發展對切斷繁殖鷺鳥來回覓食地的飛行通道的影響，更恐怕會切斷塱原、馬草壟與新田、米埔的唯一生態連接通道；而報告自稱可補償大面積填平濕地的生態損失，卻欠交最基本的補償濕地計劃書，在計算補償要求時，亦只簡單以4種雀鳥計算受影響魚塘的生態功能，嚴重忽視魚塘對各種涉禽、猛禽、潛鴨、開闊原野雀鳥、繁殖雀鳥、歐亞水獺等生物的多樣功能。