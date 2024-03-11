笑看天下：不立直標 自食苦果

以哈停戰無望，中東局勢緊張。美國總統拜登因未關咪高峰，其私人對話曝光，佢喺一段錄音中向美國高官表明，佢告訴以色列總理內塔尼亞胡，對於加薩地帶人道主義援助問題，佢和內塔尼亞胡已經來到攤牌時刻。拜登這番講話係佢在國會山莊發表國情咨文後被錄下嘅，凸顯佢對內塔尼亞胡已逐漸失去耐性。

影片中可聽到民主黨顧問告訴拜登，有必要繼續施壓以色列允許更多人道援助物資進入加薩地帶。這段錄音給吾人啟示，拜登已經無力駕馭內塔尼亞胡，喺內塔尼亞胡心目中，拜登已經不是東西！否則以美國向來之霸氣，豈有如此「委屈」，短暫停戰叫唔聽，連允許人道物資進入加薩都無能，試問老美顏面何存？

拜登眼見以哈戰事外溢，牽涉伊朗在內，如今才知要擺平以巴和談，佢實在都冇牙力，要同內塔尼亞胡「來到攤牌時刻」；內塔尼亞胡就係睇死你老美吹我唔脹！拜登就係一早過於支持以色列，過於放縱以色列胡作非為，狂轟濫炸加薩，至今先來對加薩採取人道主義援助，才要落實「兩國方案」，可惜內塔尼亞胡已對巴人殺紅雙眼，麻木的神經已不再有「停戰」、「談和」嘅字眼！正如中國外長王毅直斥，以哈衝突這場人道災難仍無法被制止，是人類的悲劇、文明的恥辱，任何理由都不能再為衝突延續辯解，或為平民被殺戮開脫。

中國一開始已指出，只有還巴人以公道，落實「兩國方案」時間表和路線圖，才能徹底走出以哈衝突嘅惡性循環，真正實現中東地區持久和平。但老美哪聽得入耳？「但立直標，終無曲影」，只有立的是筆直的標杆，就不會出現彎曲的影子。老美就是一味恃惡行兇，沒有直標，不講原則，終自食苦果！