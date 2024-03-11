撥亂反正：菲律賓恐成東盟孤兒

東盟十國與澳洲日前在墨爾本舉行特別峰會，是雙方自1974年、即50年前建立對話機制以來的第二次同類活動。雙方在會後發表的聯合聲明提到，希望所有國家都避免採取任何危及該地區和平、安全和穩定的單方面行動。

親西方傳媒慣性地將今次峰會，解讀為澳洲企圖拉攏東盟抗衡中國，又將會後聲明曲解為警告中方不要在南海進行挑釁，尤其是峰會舉行期間，中國與菲律賓再次發生海警船互撞事件，令南海局勢再次升溫。但若果細看各與會領袖的發言，便能理解聲明提到的危害地區和平單方面行動，除了在講中國，也同等地指向菲律賓以至美國。

有別於是非曲直分明的台灣問題以至釣魚島爭議，南海領土糾紛更為錯綜複雜，牽涉更多國家和利益，而且各有各的考量和道理。但很明顯地，在杜特爾特擔任總統期間，南海爭議一度得以緩和，涉事多國都願意就「南海行為準則」展開磋商。但自從盲目親美的小馬可斯上台，全力配合美方的圍堵中國政策，去年雙方更針對已有70餘年歷史的《美菲共同防禦條約》作出新的詮釋，南海局勢才急轉直下，導致中菲陷入武裝衝突的邊緣。

馬來西亞總理安華在峰會期間，當着澳洲總理阿爾巴內塞面前發表的肺腑之言，便反映了大部分東盟國家的心聲。他指馬方希望同時與美國和中國交好，但美西方近年卻不斷強迫他國選邊站，他認為有些國家試圖遏止中國在區內崛起只會適得其反，加劇地區不和與不穩。

其實澳洲自阿爾巴內塞上台後，已調整了對華政策及與美國的關係，未必做到新加坡那樣左右逢源，但起碼要避免像菲律賓淪為美國的棋子。明日再從經貿角度講講菲律賓的孤兒處境。