自成一家：欲加之罪 何患無詞

美國眾議院一個委員會日前通過一項針對影片分享程式TikTok的法案。由於共和民主兩黨在這個議題已有一致共識，加上美國總統拜登亦表明支持，意味着該法案在國會通過並實施只是時間的問題。中國字節跳動若不與TikTok切割，就會面臨被美國全面禁止的風險。

近年美國政府不斷以國內法律打壓中國龍頭企業，最為人熟悉的是華為，之後就是字節跳動旗下的抖音海外版TikTok。華府常常指摘這些中國企業的行為構成了對美國國家安全的威脅，可是它對國家安全具體內涵的解釋卻十分模糊不清。

以TikTok為例，美國的指控是該公司收集美國用戶的敏感訊息，可能會被中國政府利用。諷刺的是，TikTok與美國本土的競爭對手相比，對外提供的透明度更高。針對收集用戶資料方面的顧慮，TikTok更一早將美國用戶個人資料全面移到美國的伺服器。但美國政府視若無睹，繼續把它作為靶子，予人欲加之罪、何患無詞的觀感。

華府之所以窮追不捨圍獵TikTok，是TikTok在美國擁有1.7億用戶，影響力超越臉書等美國社交媒體。美國作為世界一哥，不會容忍外國社交平台不斷滲透到本國及愈來愈受歡迎。美國國會委員會通過法案當天，大批美國人致電國會議員辦公室，有議員電話更被打爆，不得不拔起電話線，正正反映美國對TikTok崛起的擔憂不無道理。而這只會使華府更堅定採取措施，限制TikTok在美發展。

拜登多次聲稱無意阻止中國發展，但美國的所作所為卻明顯是以打壓中國為目的。為何美國對中國抱有如此大的敵意？說白了，中國的意識形態和西方截然不同，其崛起令主宰世界數百年的西方人很不習慣，進而堵截中國崛起。這是中國的原罪。