橫眉冷看：別把包容當作縱容

近日的海峽兩岸，讓不少人繃緊神經。早前大陸漁船被台灣海巡船撞沉，事件釀成兩名漁民死亡，台方一直拒絕道歉，亦拒絕作正式賠償，兩岸代表經過十多輪談判，至今一無所獲。很多人由是擔心，此事會否愈演愈烈，最後導致兩岸兵戎相見。台灣國防部長邱國正也為此憂心如焚，說自己晚上不得安寢。

這也難怪，今次台方主動生事，在談判桌上又敷衍塞責，妄圖蒙混過關，種種舉措，根本在挑戰大陸官方底線。說不準到哪時哪刻，陸方不再忍耐，一條大棒子打下來，海峽兩岸便可能會燃起硝煙，因此邱國正自謂難以安眠，自然是情理中事。

中國大陸本來無意借撞船事件，挑起海峽兩岸更大的矛盾，故此一直忍讓。農曆新年前後，分別發生美國的國際邁亞密球隊訪港，以及大陸漁船被撞兩件事。國際邁亞密隊長美斯藉故拒絕在香港出場，當時大陸網民群情洶湧，對美斯的批評，更甚於對台灣海巡署。由此可見，大陸同胞已盡量為台方留面子，希望他們能妥善解決問題。近日，中國海警船在南海黃岩島附近，與菲律賓的海事人員發生衝突，中方更是毫不手軟，直接用水炮將菲方船隻駕駛艙的玻璃射爆，艙內的儀器沾上海水，據說很可能全部報廢。

比較之下，中國大陸對台灣政府已經是一再包容，但我要勸喻台方，千萬別把人家的包容當作縱容。大陸民情是可以轉向的，更可以愈燃愈熾烈，當台方遲遲不給予合理交代，群眾的忍耐力到了極限，說不定就會有更多的聲音，要求北京政府採取強硬行動。北京為了撫順民情，對台的政策可能就會轉向。到時候何止是邱國正，或許全台灣的軍人，都再難安寢。