龍吟虎嘯：靠屠戮彌補自己不足

以色列內塔尼亞胡政府對打這場巴以之戰野心甚大，就是要在政權乃至種族上滅了巴勒斯坦，在戰爭廢墟和死傷纍纍上擴建大以色列國。在內塔尼亞胡看來，這關乎以色列、猶太人的千秋萬代，再難也要打下去。

內塔尼亞胡等猶太復國主義狂人對自己強大的軍力充滿自信，但要滅掉哈馬斯和一切抵抗組織也非易事，要是戰爭長期化、屠戮化，激起阿拉伯世界的民族力量一起參戰和以色列死磕，那麼，以色列的致命弱點就會暴露出來。對以色列而言，這場戰爭要麼大贏、要麼大輸；內塔尼亞胡政府要麼建「不世之奇功」，要麼身敗名裂，成為千古罪人，這取決於以色列能否克服其致命弱點——土地太小、人口太少，耗不起。

完全處在阿拉伯世界、伊斯蘭國家的包圍中，要克服這個致命弱點，惟有速戰速決，不擇手段，管它甚麼人道不人道，管它甚麼種族滅絕不滅絕，管它甚麼世界輿論、聯合國反對，甚至也不必聽美國拜登政府的「停火談判」；為此，內塔尼亞胡政府也不會真正關心那些人質的死活。哈馬斯提出要用人質換取永遠停火，不行！換取6周停火，也要拖住時間，一邊「考慮考慮」、一邊抓緊時間繼續舉起屠刀狂轟濫炸一切「人形動物」，能殺多少算多少！內塔尼亞胡政府正在以大量屠殺巴勒斯坦人來「彌補」自己的人口不足，以此克服自身的「致命弱點」。

巴以戰爭初起，以色列就瘋狂屠戮，輿論多以為它只是在瘋狂報復，是殺紅了眼，是要震懾巴勒斯坦的反抗力量。現在看來，事情沒有那麼簡單，而是內塔尼亞胡政府為了通過消滅巴勒斯坦人口、彌補以色列人口不足，有計劃、有預謀的種族滅絕，換取戰爭的最後勝利和「建國大計」之完成。

有國際人物在國際場合斥內塔尼亞胡政府的滅絕行為，和二戰中的希特拉滅絕猶太人毫無二致，以色列就暴跳如雷。他們應好好想想，這種滅絕行為會使自己落個甚麼下場？