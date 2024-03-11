澳門消息：訛稱介紹赴澳工作 內地漢騙同鄉8萬元

【本報綜合報道】內地無業漢聲稱介紹澳門工作，詐騙同鄉逾8萬港元。案中涉案人姓尚（44歲），內地居民，去年12月，事主與尚在澳門聊天時，尚聲稱「有門路」介紹同鄉到澳門從事建築工作，事主因有意到澳門工作，於是按尚的指示提供8.1萬港元「辦證費」，取得對方提供的收據後等候消息，但之後一直再無下文。

經關閘入境被捕 涉款用作賭博

因遲遲未能到澳門工作，事主遂一再追問尚，但被對方不斷拖延，最終尚更失去聯絡。事主懷疑被騙，上月在澳門報案，執法人員鎖定疑人身份，至本月5日趁疑人經關閘再次入境時將其拘捕。調查期間尚承認作案，供稱詐騙所得已用作賭博，執法部門以涉嫌詐騙落案起訴尚，將他移交檢院跟進。