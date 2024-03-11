嬰屍案查關聯 比對ＤＮＡ核血緣

解剖證24至30周大 被捕男女今提堂 本港在上周五（8日）揭發一宗駭人聽聞的玻璃樽浸泡嬰屍案，有清潔工人在清理屯門新墟一個唐樓單位時，在屋內客廳發現兩具用不明液體浸泡在玻璃樽內的男嬰屍體。執法部門接報後，即日拘捕懷疑是男嬰父母的單位前租客，他們已被暫控「非法處理屍體」罪，案件今日提堂。另外，法醫作初步驗屍後，得悉兩名男嬰介乎24至30周大，惟暫時未知確實死因及死亡時間，而醫院資料亦無他們的生產紀錄，稍後將會比對嬰屍及被捕人士的DNA，查證雙方的親子關係。

調查人員昨日交代最新調查進度，指執法部門在當日收到報案後，隨即在油麻地拘捕一名姓林（24歲）男子和其姓周（22歲）女友，他們是涉事單位前租客，不排除是涉案嬰屍的父母。二人已被暫控兩項「非法處理屍體」罪，將於今日在粉嶺法院提堂。

樽內液體成分仍待檢驗 而在前日下午時分，法醫於大圍富山殮房進行初步解剖驗屍，判斷兩具嬰屍約為24周至30周大，身上無明顯傷痕，惟玻璃樽內的液體成分仍需要進一步檢驗，現階段仍未能判斷兩名男嬰的死亡時間、他們是出世前抑或出生後死亡、以及具體死因。調查顯示，兩名男嬰均無醫院生產紀錄，法醫已提取嬰屍的DNA，將會與兩名被捕人士的DNA進行比對，以進一步確認他們之間的親子關係。

調查人員呼籲，市民如有任何關於本案的資料提供，請盡快與人員聯絡；今次案件是一宗悲劇，執法部門提醒市民，尤其是懷孕中的準父母，應該尋求專業醫護意見及適當照顧，如因失當行為造成嬰兒死亡，有機會要負上刑責。

據了解，涉案男女自2022年12月起租住啓民徑15號美恒大樓C座一單位，直至大約半年前開始拖欠租金，業主多番催繳不果，遂於上周二聯同地產公司負責人登上單位，勒令二人遷出，雙方在當日簽署終止租約文件後，該對男女便即時離開。詎料，業主在上周五早上安排工人清潔單位時，意外揭發屋藏嬰屍，隨即報案處理。