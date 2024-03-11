灣仔七人車惹疑 檢大麻拘司機

【本報訊】昨日凌晨2時許，執法人員巡經灣仔愛群道5號對開時，發現路邊停泊一輛形迹可疑的銀色七人車，車內懷疑藏有大麻吸食工具，於是上前截查。人員搜查該輛七人車後，在車廂內搜獲約30克懷疑大麻，遂以涉嫌「藏毒」拘捕26歲男司機，並將他帶走扣查。