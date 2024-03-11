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轉出觀塘道撼巴士 私家車兩人傷

私家車（箭嘴示）意外後剷上行人路。 私家車（箭嘴示）意外後剷上行人路。
私家車（箭嘴示）意外後剷上行人路。
【本報訊】牛頭角發生交通意外。昨午4時許，一輛私家車沿牛頭角道東行，當左轉出觀塘道時，與一輛沿觀塘道行駛的九巴相撞。意外後私家車左邊車身剷上行人路，姓余（39歲）男司機、姓黃（36歲）女乘客受輕傷，兩人其後由救護車送院檢查。姓李（51歲）車長沒有受傷，事後在場協助執法人員調查意外原因。
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