轉出觀塘道撼巴士 私家車兩人傷

【本報訊】牛頭角發生交通意外。昨午4時許，一輛私家車沿牛頭角道東行，當左轉出觀塘道時，與一輛沿觀塘道行駛的九巴相撞。意外後私家車左邊車身剷上行人路，姓余（39歲）男司機、姓黃（36歲）女乘客受輕傷，兩人其後由救護車送院檢查。姓李（51歲）車長沒有受傷，事後在場協助執法人員調查意外原因。