私家車公路自焚 司機及時逃生

【本報訊】前晚7時許，一輛私家車沿大埔公路沙田段往上水方向行駛，駛至沙田馬場對開時，其車頭突然起火冒煙，司機見狀慌忙落車，並在全車陷入火海前成功逃生。消防接報趕至，迅速開喉把火勢撲熄，事件中無人傷，至於火警原因有待調查。