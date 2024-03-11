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私家車公路自焚 司機及時逃生

車頭火勢猛烈。 車頭火勢猛烈。
車頭火勢猛烈。
【本報訊】前晚7時許，一輛私家車沿大埔公路沙田段往上水方向行駛，駛至沙田馬場對開時，其車頭突然起火冒煙，司機見狀慌忙落車，並在全車陷入火海前成功逃生。消防接報趕至，迅速開喉把火勢撲熄，事件中無人傷，至於火警原因有待調查。
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