購門票騙逾200萬爆煲 揭案中案共5女被捕

3「受害人」瞞收手續費 扣款無過數主腦 網售工藝品的女商人為還債，訛稱可直接聯絡演唱會及球賽主辦方買門票 進行詐騙，逾150人支付超過200萬元購買張學友、Twins、MIRROR演唱會、及香港隊對國際邁亞密隊足球賽等門票，最終詐騙爆煲女商人被捕。執法人員經追查後，揭發案中3名女報案人，收取手續費圖利及留下10多萬元款項無過數給女商人，當中一人更在事敗前把大量資產轉移給女親友企圖逃避調查，因此該4名女子亦涉嫌詐騙、串謀詐騙及洗黑錢被捕。

今年2月9日3名女子報案，指一名女子聲稱可聯絡主辦方，以正價加手續費購買門票，3人與對方成功交易得到不同的演唱會門票後，建立了名為「全港最大型演唱會訂飛平台」的代購門票WhatsApp群組。

開代購群組 成員逾150人 因不少演出均一票難求，包括涉案的張學友、Twins、MIRROR演唱會、及香港隊對國際邁亞密隊足球賽等，而3人表示有辦法聯絡主辦方，可以原價購買門票，因此群組反應十分活躍，去年3月至5月群組成員由30人飆升至包括3名女報案人在內的156人。

買黃牛飛「交貨」延續信任 去年8月至12月期間，群組內的人支付約220萬元給3名女報案人購買約1,930張門票，惟僅獲得200多張。今年2月9日執法部門接報後，即晚拘捕該名涉案女子，經分析資金流向，發現她把約一半資金用作非購買門票用途，包括解決私人借貸及經營個人公司，另一半則用作購買「黃牛飛」，其行為反映出她無能力直接聯絡主辦方，只能透過買「黃牛飛」去延續他人對其的信任及詐騙。由於有小量成功例子，令受害人透過群組購買一張又一張無法兌現的門票，直至遲遲未能收到票始知受騙。

人員經進一步調查後，發現3名女報案人有所隱瞞，經審視其購票平台資料，發現該群組名稱譁眾取寵，3人訛稱可以直接聯絡主辦方，又在群組內承諾若未能提供演唱會門票，將會全額賠償，令受害人信以為真，實際上3人亦從每張門票中收取10元手續費獲利。

一被捕人轉移資產圖避查 人員再經資金流向分析，3名女報案人留下10多萬元未有過數給該名被捕的女子，當中一人更在事件爆煲前把大量資產轉移給一名女親友，不排除當中有受害人的金錢，其舉動懷疑涉及洗黑錢、及逃避可能將會面對的民事訴訟、或法律責任。

至上周五人員拘捕3名女報案人及其中一人的女親友，即案件共有5名本地女子（29至40歲）被捕，罪名為涉嫌詐騙、串謀詐騙及洗黑錢，其中一人報稱商人，其餘4人從事會計及文員工作。行動中，人員檢獲4部涉案手機。據了解，3名女報案人屬朋友關係，並經朋友介紹認識被捕女商人。該名女商人在網上平台售賣手造工藝品，因欠友人約40萬元，她以該些用作購買演唱會門票的錢還債。案中涉及MIRROR演唱會門票金額約67萬元、張學友演唱會門票約62萬元、Twins演唱會門票約50萬元及足球賽門票約31萬元。