養和設培訓學院 推深切治療課程

【本報訊】有本港醫院即將成立創新及專業培訓學院，除了讓該院醫護人員參與課程之餘，亦開放予本港同業，並計劃到大灣區內地城市交流高端醫療知識。院方表示，學院將成為兩地醫護交流的平台，日後或會探討與醫院管理局學院互認課程。

養和醫院表示，培訓學院將於今年內推出深切治療部、手術室及輻射管理等相關課程，除讓該院醫護人員參與，亦開放予其他醫院的醫護人員。並計劃到大灣區內地城市。院方指，內地醫護處理的病症較本港多，學院能成為一個平台，讓兩地醫護有更多學術交流，本港亦會有更多科研機會，學院亦將提供全新海內外對口平台，一旦發現有新技術值得引入，可更容易尋找合作夥伴。

擬辦急救班 教防長者跌倒 院方亦會計劃今年內為市民提供獲美國心臟協會認可的急救課程，完成之後可以獲得有效期兩年的證書，亦會由物理治療師舉辦課程或講座，教導市民如何防止家中長者跌倒，以及相關健康護理知識等。

不少海外醫院均設醫學院，支持醫院本身發展，醫管局亦於去年4月成立「醫院管理局學院」。養和醫院稱，暫時未與醫管局學院商討合作，但認為日後可探討互相認可對方課程。