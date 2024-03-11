逾百小學生訪嶺大 體驗轉廢為能

【本報訊】嶺南大學聯同屯門民政事務處在上周六（9日）舉行第十屆「做個大學生」體驗活動，為來自屯門區15所小學、超過110名同學安排一系列教育課堂活動，今年更首次加入STEAM元素，響應政府銳意培養科創人才。此外，活動亦為即將於8月實施的垃圾徵費，讓小學生了解可持續發展的概念。

廚餘餵水虻 成蛹作飼料 嶺大科學教研組安排了關於塑膠分類、廚餘處理及生物多樣性等不同學習班，讓小學生有機會在STEAM活動和專題講座中獲得沉浸式體驗。

其中，在「蟲來唔嘥嘢 — 有機廚餘處理大法」環節中，嶺大科學教研組主任王沛欣向小學生講解如何利用在學生宿舍及飯堂收集的廚餘，餵飼黑水虻幼蟲，再指導他們進行科學分析，探究溫度及環境，學習如何讓幼蟲成長，而長大成蛹的黑水虻就可以用作校園烏龜的優質飼料，從而讓同學了解轉廢為能的趣味性和重要性。

「做個大學生」體驗活動為2023/24年度「成功有約」屯門區小學生獎勵計劃的一部分，旨在鼓勵小學生完成自己訂下的目標，建立正確價值觀及人生方向。屯門區青年發展及公民教育委員會主席葉俊遠認為，活動能為小學生提供寶貴機會提早體驗大學生活，鼓勵他們努力求學，實現夢想。除了STEAM體驗活動，嶺大學生事務處約30名學生義工帶領同學們進行導賞遊，展示大學不同的校園設施，讓同學率先了解大學的校園生活及上課情況，以鼓勵他們盡早制訂個人目標，建立「終身學習」的基礎。