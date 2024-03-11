東呼即應：安全帶監測器睇色執法 故障易爭拗

【本報訊】公共小巴是港人常乘搭的交通工具之一，但行車安全一直惹人關注，近年交通意外頻生，平均每年出現約1,000宗，情況令人關注。為加強安全，部分小巴最近安裝監測器，監測器會對空的座位顯示白色，乘客扣了安全帶顯示為綠色，沒有扣安全帶則是紅色。人員上車巡查時，就一目了然。惟《東呼即應》發現，有網民反映部分小巴安全帶故障，乘客坐下扣上安全帶，也沒有由紅轉綠，萬一遇上人員，隨時引起爭拗。

扣上亦未紅轉綠 有網民表示，部分小巴監測器故障，乘客坐下後擔心扣了安全帶，監測器也沒有由紅轉綠，萬一遇上執法人員，擔心隨時引起爭拗。除此之外，部分小巴的安全帶也出現故障，不是卡着就是「攝」在座位底部。

實際上，早在前年，當局已經表示正研究在小巴座位上試行加裝感應器，以提醒乘客佩戴安全帶，乘客一旦坐上座位而未戴妥安全帶時，儀器會響起提示聲號，新落地的小巴亦會加裝有關感應器。但從網民爆料可見，監察乘客是否扣上安全帶的情況，已出現不少問題。