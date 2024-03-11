港車北上突破50萬輛次

【本報訊】港珠澳大橋邊檢站數據顯示，「港車北上」政策自去年7月1日實施後，駕駛單牌私家車北上的香港居民數量持續上升，截至上周六（9日）經該站查驗出入境的港車北上數量已突破50萬輛次。其中上月港車北上的數量首次超過單月10萬輛次，較政策實施首月增長超過1,490%。

據邊檢部門統計，目前完成港車北上邊檢備案的司機已超過4.87萬人次，車輛已超過4.88萬輛次。自駕出行成為香港居民出入內地最便利的跨境方式之一，而口岸「周末熱」和「節假熱」的特徵更明顯，香港單牌車日均通行量達5,400輛次，佔口岸小汽車總量比例超過38%。其中上月13日年初四，單日最高通行量達8,300輛次，刷新政策實施以來的最高紀錄。

為應對「港車北上」帶來的口岸車流高峰，港珠澳大橋邊檢站持續優化分流疏導方案，通過港澳出入境管理部門建立溝通聯繫機制，提前互報出入境客流訊息，提前加開、開足、開滿查驗通道。針對通關老人、小孩比例增多，邊檢站增設諮詢引導崗位，創新使用移動查驗模式，前置快捷通道流動採集點，主動溝通協調口岸聯檢單位延長口岸通關時間，最大限度提升通關效率。

第22輪抽籤今起接受登記 另香港運輸署昨日公布，「港車北上」第22輪電腦抽籤遞交申請將由今日上午10時至本周四（14日）晚上11時59分接受登記，並於本周五公布抽籤結果。符合資格的「港車北上」申請人可透過指定網站登記電腦抽籤。中籤者須按電腦系統隨機分配的日期於指定時間內遞交「港車北上」的申請。

傳港車北上 衝前撞入粥店 另外，社交網站Facebook群組昨日流出一段影片，一輛掛有香港車牌私家車日前下午在廣東省珠海市九洲大道突然衝前自炒。內媒至今未有發布任何消息，也未知道事件有否造成任何人命傷亡。

由影片可見，一輛掛上香港車牌白色私家車日前下午約3時半，由大路轉入一處停車位置，期間沒有減速，反而加速衝向一間粥店大門。有網民認為，上述意外與「港車北上」政策無關，司機誤踏油門，即使在香港駕駛亦會出事。