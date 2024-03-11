城大夥「狗教授」宣揚 動物與人類連結力量

【本報訊】香港城市大學賽馬會動物醫學及生命科學院舉辦「CityUHK PetPower」，宣揚動物與人類連結的力量，學院師生及亞洲動物基金分別帶同狗隻和「狗教授」與在場人士見面，參加者與毛孩玩耍、拍照以放鬆身心，藉此紓緩學習和生活壓力。學院院長Vanessa Barrs指，在現今節奏急速及科技驅動的世界，動物與人類的聯繫相比以往顯得更為重要。她指出撫摸貓狗有助人們減少焦慮，降低心率和血壓，孤獨感亦能透過動物的陪伴得以緩解。

鼓勵學生探訪流浪動物收容所 城大學生發展處處長伍清華談及寵物對改善人類心理健康的重要性，並介紹了學生發展處為紓緩學生壓力而舉辦的各種活動，例如定期邀請亞洲動物基金的註冊治療犬以「狗教授」身份到訪城大與學生互動，並鼓勵學生加入城大社區服務計劃的義工團隊，探訪流浪動物收容所。

活動當日還舉行了犬隻訓練講座，由犬隻訓練導師分享與狗隻建立良好關係的方法；此外還有由多位專家及學者主持的座談會，探討人類與寵物之間的關係，以及分享飼養寵物的好處及注意事項。