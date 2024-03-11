寵愛嘉年華 小孩學習愛護動物

【本報訊】毛孩、爬蟲類動物昨日雲集大埔白石角海濱長廊！以「寵愛承諾 伴你一生」為主題的「寵愛您•同遊白石角嘉年華」，吸引大批市民參加，狗主貓主帶同愛寵毛孩到場同樂之餘，亦有家長帶同年幼子女，去認識去近距離接觸難得一見的蛇及蜥蜴等爬蟲類動物。孩童們毫不懼怕，用小手去觸碰蜥蜴硬硬刺刺的軀殼，以頸項去感受蛇類的滑滑身體。

狗狗兩棲爬蟲動物雲集 同場亦有由愛護動物協會、香港寵物業商會、兩棲及爬蟲動物團體及領養動物組織等團體舉辦的近20個攤位，市民與寵物欣賞魔術表演之餘又有遊戲玩，小朋友可同時學習愛護動物的資訊，共度一個愉快的假日。

「寵愛您•同遊白石角嘉年華」已經是第二年舉行，上年活動反應熱烈，吸引近3,000名市民參與，所以不少人都期待活動再次舉辦！而今年嘉年華的精彩內容就包括有動物領養、兩棲及爬蟲動物全接觸、寵物救護車展覽、魔術表演攤位及派發特色氣球，而參與現場的攤位遊戲，更有機會獲得精美紀念品！現場亦有「狗狗社區大使」表演，更有參與學校「寵愛閣」的學生，分享他們照顧動物的經驗及愛心。