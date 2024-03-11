勞動力勿束之高閣 促持雙程證可工作

值壯年有經驗有學歷 冀推政策助求職 香港有不少俗稱「雙非」的長期在港的內地探親人士，而這部分人由於持有雙程證的限制，無法在港合法工作。有組織進行問卷調查，顯示雙非人士在港面對生活質素及經濟狀況困難，更有雙非人士反映感到「有心無力」、好似「廢人」，組織亦指出，政府推出的補充勞工計劃中介亂象叢生，令雙非人士難以透過計劃來港工作，相關中介費最高更達5萬元人民幣，超過雙非家庭月均收入6.5倍。

社區組織協會於去年10月進行調查，共收集有效問卷246份，結果顯示60.2%的受訪者表示他們來港前擁有工作經驗，而這群雙程證持有者願意從事售貨員、侍應、接待員等工作。生活質素和經濟狀況方面，多達57.7%的家庭必須依靠有身份證家庭成員的社會福利生活，而這些家庭的月均收入僅約為6,632元。

是次調查中，雙程證探親人士認為「補充勞工優化計劃」存在多個問題，包括中介費太高。有研究顯示，許多外勞向勞務公司支付的費用超過了一個月的工資，且收費標準不一，最高達到5萬元人民幣，中位數為1.8萬元人民幣。

指補充勞工計劃中介多亂象 「雙非」來港的張先生表示自己住劏房，和女兒一起生活，而自己在內地曾於汽車維修、機械維修、地盤等行業工作，雖然想參加輸入勞工計劃，但得悉中介費高達3.7萬港元，而且一定要住公司，難以照顧女兒，因此打消念頭，而現時只有支出沒有收入，希望政府提供更多中介公司，提供就業機會。

英姐結婚13年，她指自己報名申請補充勞工計劃後，雖然中介有打電話，但之後沒有消息，無奈嘆「有心無力」、好似「廢人」。

另外，阿蓮亦揭露補充勞工計劃下的中介問題，她指自己有朋友去年11月已向中介繳付幾千港元，而中介一直表示正在辦勞工證，近月更沒有消息，稱「等吓等吓錢唔見咗」。

社區組織幹事黃文杰表示由於持有雙程證的限制，他們無法在港合法工作，這些雙程證探親人士處於黃金工作年齡，擁有必要的學歷、語言能力及工作經驗，成為現成的勞動力資源，有能力填補香港特別是基層工種的人力空缺。

社協副主任施麗珊指現時沒有一份正式的中介名單，只有勞福局提供一間可信機構，其他均不知道是真是假，建議政府標準化在港設立申請點或提供可合法中介名單，公開申請渠道，讓雙程證探親人士可通過現有「優化補充勞工計劃」來港工作，而勞工處亦可與內地協商，在港和內地設立申請點，讓勞工不需經過中介可直接申請計劃，並彈性處理需要僱主提供宿舍的安排。