煥然懿居第三座調升至87折 死撐吸引力無大跌

收3669份申請 下周一起揀樓 市區重建局去年9月推出的港人首置項目「煥然懿居第三座」，提供260個單位予合資格人士申請，共收到3,669份有效申請表。市建局行政總監韋志成昨日發表網誌，指該局已完成資格審核工作，並按早前電腦隨機排序定出的優先次序，分批邀請合資格的申請者選購單位，數據顯示85%申請人為40歲或以下。首批申請者將於下周一（18日）起獲邀揀樓，售樓處位於長沙灣。

韋志成指，市建局團隊在去年12月中開始，按申請者的優先次序安排面見，以詳細審核其申請資格。他留意到當時社會有意見，指在樓價下跌的情況下，「首置」單位的折扣率將較公布價單時少，估計不少「首置」人士會放棄出席資格審核的機會，惟最終逾千名申請者應邀出席面見，出席率與「煥然懿居」第一及第二座時相若。

他認為數據反映這類「首置」買家對置業的剛性需求不減，單位質素以私人住宅水平建造，配備包括會所設施、戶型選擇亦多，單位定價亦較市價低，切合首次置業人士的自住需要。

85%申請者為40歲或以下 數據顯示，約70%為一人申請者，其餘為家庭申請者，當中以二人家庭為主，佔家庭申請者總數的70%。整體申請者又以年輕一代居多，大約85%為40歲或以下，反映年輕人及年輕家庭對「首置」單位需求較殷切。

與私人發展項目的兩房單位比較，煥然懿居第三座面積在500平方呎以上的兩房單位平均售價約730萬元；同區另一個新盤實用面積約400平方呎的兩房單位，成交價平均大約900萬元，故合資格申請者可用少近20%的資金，便可買入多約100平方呎的居住空間。

綜合以上資料，韋志成相信煥然懿居第三座不論單位面積和定價方面，均比同區的私人住宅項目有優勢及競爭力。市建局在資格審核工作完成後，已在上周四發信邀請合資格申請者於下周一起選購單位。視乎項目的銷售情況，預計整個銷售過程在今年3月底至4月初完成。

煥然懿居第三座共有260個單位，於去年9月底以市價78折（即折扣率為22%）推出，隨着過去多月樓市下滑，在單位售價不變的情況下，實際折扣率調整至約87折（即折扣率為13%）。

經調整後的折扣率只適用於業主日後有需要在市場上轉售其「首置」單位時，計算向市建局所須繳付的差價；實際折扣率的調整，意味着業主將來補價的金額，將會由市價的22%相應減少至約13%。市建局團隊將向購買單位的人士，清楚解釋有關單位出售價及折扣率等事宜，以免混淆。