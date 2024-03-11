醫健：藥到病除：認識嬰兒血管瘤

嬰兒血管瘤是嬰兒期最常見的良性軟組織腫瘤，因其外形酷似草莓而得名草莓血管瘤。嬰兒血管瘤常見於女嬰，大約為男嬰的兩至5倍，位置方面則多數發生在頭頸部，有機會會持續存在超過嬰兒期，甚至持續至求學年齡。

一般而言輕微的血管瘤並不需要接受治療，醫生會觀察其變化，大多數會隨着年紀漸長而退化消失。但過程中會經歷快速生長期，血管瘤變得更硬更溫熱。此時家長亦可尋求藥物治療，若血管瘤屬表層且厚度不多於兩毫米，可以以外用乙型阻斷劑（Beta Blockers）滴在患處，每天兩至3次，每次一至兩滴，直至患者歲數達12個月或情況穩定。

可是，嬰兒血管瘤雖為良性，但仍有機會變成危及生命的併發症，例如損害肝臟或胃腸道重要器官功能。另外，若血管瘤的生長造成功能障礙，例如影響視力的眶週血管瘤或潰瘍，或有機會引致永久性毀容的風險，或快速生長至大於5厘米，以上情況皆應盡早開始口服藥治療。

第一線治療為口服乙型阻斷劑（Beta Blockers），應於餵食後立刻服藥，以減低低血糖的風險。第二線治療為口服類固醇如 Prednisolone，應於早上服用，但服用口服類固醇有機會延緩骨骼生長，而且嬰兒將不能接種活病毒疫苗，如輪狀病毒疫苗，因此家長應在開始療程前了解其優點與缺點。

最後，有少數血管瘤會透過手術移除。由於嬰兒血管瘤的處理方法因人而異，因此會建議照顧者盡早尋求醫生的專業意見。香港醫院藥劑師學會藥物教育資源中心

香港醫院藥劑師學會藥物教育資源中心