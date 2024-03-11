港大工作坊 助特殊童建正面行為

【本報訊】香港大學教育學院融合與特殊教育研究發展中心，推出為期6周的「『佢扭計 我搞掂』建立幼童正面行為家長工作坊」，幫助家長培育有特殊教育需要的幼童建立正面行為。工作坊將於下月27日至6月1日期間逢周六下午在香港大學舉行，透過理論、即場示範和真實個案影片分析，幫助家長全面了解子女在行為、社交和情緒方面的需要。導師會為家長設定具體目標，並教導他們實用技能，學習利用遊戲訓練幼兒建立正面行為。

中心積極提倡「早期介入」，讓家長深入了解如何有效地協助子女成長。培訓計劃特別為育有特殊教育需要的幼稚園至初小學童的家長而設，以實證為基礎的工作坊，有助紓解學童、家長、家庭甚至學校所面對的問題；長遠而言能協助學童發展出更強的自控能力，包括學習行為。

發展自控能力 「建立幼童正面行為」家長工作坊是年度計劃，在過去5年幫助不少學童改善行為問題，並同時促進親子關係。導師和指導員會就家長在家中實習的情況提供個別回饋，以確保他們正確應用相關技巧；家長亦會學習如何為子女設定目標，以達致持續的進步。

融合與特殊教育研究發展中心發起籌款活動，讓更多家長能夠參與今次工作坊，有經濟援助需要的家庭，他們只需支付一半費用，綜援家庭申請學費減免甚至可免費參加工作坊。