每3個港人 1人曾生蛇

【本報訊】隨着本港人口老化、慢性病人口持續上升，帶狀疱疹感染（俗稱「生蛇」）的風險將隨之增加。有機構調查顯示，每3個港人就有一人曾「生蛇」，超過60%受訪者曾受相關症狀及後遺症影響逾月，甚至受痛楚困擾達數年，有病人更不幸因而患上抑鬱症和焦慮症。醫生提醒，「生蛇」有機會復發，相關疫苗能有效減低發病及出現後遺症的風險，呼籲高危人士接種。

逾半人疼痛直逼分娩 香港感染及傳染病醫學會、香港皮膚健康基金及香港醫院藥劑師學會委託香港民意研究所進行問卷調查，發現2,743名受訪者中，34%人曾經「生蛇」，超過30%受訪者有一種或以上慢性疾病，主要屬呼吸系統及免疫系統疾病。感染及傳染病科專科醫生連慰慈表示，97%成年人曾感染水痘帶狀疱疹，其中三分之一有機會「生蛇」，而患有慢性病及部分自身免疫系統疾病者，風險更較常人增加達3倍。

調查顯示，大部分「生蛇」患病部位主要集中於腹部、背部及前胸，超過六成患者受「生蛇」及後遺症困擾長達一個月或以上，過半人更表示疼痛程度直逼分娩級劇痛。皮膚科專科醫生陳厚毅引述相關研究，指若患者痛感愈強，患後遺神經痛機會愈高，而且可持續長達數年，對患者十分煎熬。

患者Annie於2022年因胸口痛向家庭醫生求診，進行X光檢查無發現異常，約5天後右胸腋下及背部開始長出皮疹及出現水泡，到私家醫院急症室求醫並確診「生蛇」。她形容「生蛇」痛楚有如「十級痛」，在「生蛇」期間更不幸患上抑鬱症和焦慮症，現時雖然已康復，但受影響部位仍不時隱隱作痛。

調查亦揭示部分港人對「生蛇」認知不足，有10%受訪者誤以為「生蛇」只會發病一次，但其實當免疫系統變差，便容易增加復發機會。

香港醫院藥劑師學會副會長蘇曜華藥劑師表示，接種疫苗是預防「生蛇」及併發症最有效方法，但僅8%受訪者曾接種疫苗，呼籲高危人士留意自身風險，盡早接種「蛇針」，政府亦可考慮推動疫苗資助計劃，為高風險市民提供適切保護。