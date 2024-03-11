染乙流併發心肌炎 8歲仔命危

【本報訊】一名8歲男童感染乙型流感後命危。衞生署衞生防護中心昨日表示，患者過往健康良好，現時正在瑪嘉烈醫院兒童深切治療部（PICU）留醫，他的呼吸道樣本經化驗後，證實帶有乙型流感病毒，臨床診斷為乙型流感併發心肌炎及休克。初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，其家居接觸者現時沒有出現病徵。

氣促胸腹痛 個案顯示，該男童在本月1日開始發燒、咳嗽及流鼻水，並分別於當日及上周一（4日）向私家醫生求醫，其後再於上周三及周五（6日及8日）因徵狀持續到北大嶼山醫院急症室求醫，並於上周五入住瑪嘉烈醫院。至前日（9日），患者出現氣促、胸痛及腹痛，轉往瑪嘉烈醫院兒童深切治療部留醫。

中心發言人提醒，流感可於高危人士引致嚴重疾病，健康人士亦會受影響。接種流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及其併發症的方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡的個案。除個別有已知禁忌症人士外，所有年滿6個月或以上的人士都建議接種季節性流感疫苗。有較高風險患上流感及其併發症的人士，包括長者及兒童，應盡快接種流感疫苗。