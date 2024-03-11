調查：逾25%腎病患者未按醫囑服藥

【本報訊】慢性腎病與三高息息相關，有調查發現，逾25%受訪患者未有完全按醫囑服藥、約30%不會將漏服藥情況主動告知醫生，逾75%患者自覺「三高」控制不達標。機構表示，本港逾11,000名末期腎衰竭病人中，超過30%病因是糖尿病、10%是高血壓及腎血管病，呼籲患者按時按量服藥，不應自行停藥，以保障自身健康。

香港腎臟基金會、香港腎科學會、香港腎科護士學會合辦問卷調查，訪問178名腎病患者，發現逾25%未完全按指定劑量、方法及時段用藥，主要原因是忘記服藥，30%患者不會主動告知醫生無按醫囑服藥、31%不會主動告知有剩餘處方藥物。

44%人不清楚藥物好處不良反應 調查發現，患者對所服藥物認知不足，逾44%未完全知道服用藥物的好處或不良反應、57%未完全知道藥物名稱、25%未完全知道服藥原因。調查數據亦顯示，27%高膽固醇患者不知道膽固醇治療目標、逾75%患者自覺「三高」控制不達標。

機構表示，截至去年，本港有11,220名末期腎衰竭病人，當中31%病因是糖尿病、10%是高血壓或腎血管病，而去年新增1,428宗個案中，更高達53%病因是糖尿病、13%是高血壓或腎血管病；而11,220名病人中，僅約3,478人接受了腎臟移植，由2010年至今，每年受贈者均不超過100人，約2,429人正等候腎臟移植。機構呼籲，患者需要時必須用藥，而且要按照指示定期服用，不應隨意自行停藥，亦不應擅自購藥，若對用藥有疑問或有藥物敏感，須與醫生溝通。