終結病魔角力 願小天瑜安息

醫療事故變植物人 真相未白 醫療事故令女童周天瑜懷疑因此淪為植物人，近年一直在家人陪伴下在醫院度過數個秋冬，早前其父親亦在長期奔波下疑積勞成疾罹患癌症，一家人仍未曾放棄。惟小天瑜近日腸道無法蠕動，需暫停餵食並改輸葡萄糖水，至昨日病情惡化，家人忍痛決定拔喉，8歲的小天瑜終在昨傍晚離世。

自從小天瑜因事故慘成植物人後，其父周先生一直疲於奔命照顧女兒，以及為她討回公道。但至去年8月，在事故後第3個「立秋」的前夕，周先生亦傳來壞消息，他在社交平台表示，在數年的奔波及長期抑鬱情緒下「身體搞垮了」，確診「惡性肌肉腫瘤」，不過仍積極勇敢面對逆境，所幸入院接受治療後手術順利。

家人忍痛決定拔喉 但好景不常，小天瑜自去年末起病情屢見惡化，周先生於去年12月30日已表示，小天瑜出現心臟衰竭，強心藥作用已不大，直言「生命可能已經正在倒數」。約一個月後，天瑜爸爸於今年1月29日再於社交平台發文稱，小天瑜已停用強心藥，更已一周無吃奶，僅靠鹽水及葡萄糖水續命，更向愛女表示「如覺太累、太辛苦可以覺覺豬，不用苦撐，爸爸也不會怪你……你可以上天堂等爸爸，爸爸心痛你、怕你辛苦」。最終小天瑜家人於昨日決定拔喉，小天瑜終魂歸天國。

2018年10月，年僅兩歲的小天瑜罹患橫紋肌肉瘤，並於兩年後，即2020年在瑪麗醫院接受手術，惟懷疑不幸遇上醫療事故，因此慘成「植物人」需長期住院治療，期間家人仍不離不棄，與天瑜同抗病魔。父親周先生為事故多番向院方交涉，雖然與院方達成庭外和解，但他曾向本報明言，雖然法律上已達成和解，但覺得院方仍然欠他及公眾一個交代。