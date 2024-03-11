公院研調整收費 開藥分量減至4周

【本報訊】港府陷入財赤正考慮開源節流，當局今年內將交代公營醫療服務收費調整的初步方案，另外醫管局亦會檢討配藥制度及收費，例如限制向病人只派4星期分量的藥物，待病人用完藥物才覆配。

衞生官員表示，當局正與業界商討調整公營醫療服務收費，同時會增加夜診、普通科門診名額配合。他強調是次調整收費是希望重新分配資源，幫助非綜援受助人的弱勢社群及長期病患者，將研究是否按病人收入狀況，決定部分服務的收費水平。他預期今年會有初步方案。

團體憂增醫護負擔 另外，醫管局主席范鴻齡昨表示，將會檢討配藥制度及收費，「我們會進一步檢討，觀察所有門診的藥是否可以都將其限制只派4周，然後再繼續覆配。」他稱，節省到的藥物成本，可以用來加大藥物名冊，令更多重病病人得到適當照顧。

病人政策連線主席林志釉表示，減藥安排最影響三高病人或糖尿病病人，而且現時給病人多開藥物，可減少病人覆診次數，認為減藥反而會令醫院服務變得緊張。不過，他認為現時藥物劃一收費有檢討空間，又促請當局研究如何回收和重用病人未用過的藥物來減少藥物開支。