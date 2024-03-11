重稅難助戒惡習 反助長私煙吸客

【本報訊】本港在上月底宣布加煙稅，現時每包香煙平均零售價接近100元。按照世界衞生組織建議，與煙草產品有關的稅額，應佔其零售價不低於75%。世界銀行則建議，在煙草產品消耗量有所下降的地區，其稅額應佔零售價的66%至80%。不過，報販協會指，加煙稅迫使更多煙民轉買私煙，令私煙買賣更猖獗，而來歷不明的私煙質素惡劣，不但令正當報販生意大挫，亦無助市民戒煙，促當局加強執法打擊私煙。

衞生官員指，初步看到去年加煙稅後，吸煙率有降低，而今年加煙稅後，戒煙熱線整個星期收到的來電，亦較以往平均多5倍。他指港府明白社會的討論及接受的程度，目標很清晰，就是世衞建議的75%，指當局會繼續調整煙稅。

報販不滿生意急挫80% 不過，香港報販協會主席林長富指，自今年2月底港府再次加煙稅後，報販的香煙生意急挫80%，曾經有試過一整天都沒有售出一包香煙。他形容吸煙人士並沒有因為煙價貴而戒煙，反而以往能夠承擔70至80元一包香煙的煙民，都轉向私煙市場，令這些私煙集團更猖獗，公然在東南亞製造山寨香煙，再走私到港銷售。

林指，正當報販賣完稅煙每包要近100元，惟私煙價錢卻只是三分一，執法部門根本沒有足夠人手去巡查，加煙稅不但無助煙民戒煙，反而助長這些質素參差的私煙去到失控的地步，「食煙梗係唔好，但啲人食埋呢啲煙，可能更加危害健康。」他促請港府為完稅煙做識別，同時亦加強執法打擊私煙，還報販以至正當商戶一個合理的營商環境。