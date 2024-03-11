禁煙唔敢出絕招 吞雲吐霧何時了

下一代禁買遲遲未做 齋加稅冇料到 港府近日再加煙稅，更矢言明年有信心達成將吸煙率下降至7.8%的目標。當局去年中提出多項禁煙建議諮詢公眾，包括大幅擴大禁煙區，禁止邊走邊吸煙，完稅香煙要有標示，以至限制某年後出生的人士禁止買煙等。可惜當局禁煙雷聲大雨點小，主事的衞生官員昨稱部分溫和措施會先做，暗示「煙草終局」等「絕招」未必執行，更死撐措施並非「走數」，只是此刻不做，不排除將來會做，令煙民吞雲吐霧變得無了期。有吸煙與健康委員會委員認為，當局在煙稅上仍有上調空間，亦應當機立斷為禁煙年齡劃線，免卻下一代被香煙影響健康。

當局去年中就《邁向2025：香港非傳染病防控策略及行動計劃》進行公眾諮詢，訂下了在明年將吸煙率降至7.8%的目標。諮詢文件以4個主要控煙策略為主軸，包括管供應、降需求；禁宣傳、減引誘；擴禁區、免煙害以及重教育、助戒煙。

衞生官員昨日在一個電視節目中表示，加稅只是控煙的其中一個做法，其他例如加強私煙與完稅香煙包裝識別、改變私煙販賣的刑罰、限制邊走邊吸煙俗稱「火車頭」的行為，以及進一步擴大全港禁煙範圍等，當局都在研究中。

擬擴禁煙區 不准邊走邊抽 他指，去年加煙稅後有效，吸煙率應該下降了，1982年有近23%的吸煙率，到2021年已是9.5%，港府有信心明年會達到將吸煙率降至7.8%的目標。然而，被問及政府建議多項控煙措施，包括大幅擴大禁煙區，禁止邊走邊吸煙，完稅香煙要有標示等，他稱當局已分析公眾諮詢結果，大部分人支持加煙稅，很快會公布推出哪些措施。

稱提升購買年齡作用有限 當局曾主動提及會考慮倣效新西蘭等地的做法，禁止向指定年份後出生的人銷售煙草，並建議將2009年或之後出生的人士訂為「無煙世代」，即是到2027年，18歲或以下的人士將終身不能買煙。他沒有正面回應該「辣招」會否執行，僅稱會先選擇做有成效的政策，總括而言就會分為短、中、長三種政策，又指現在不做，不排除將來會做。

港府早前於諮詢文件中列出世界各地的禁煙政策，其中在香煙售價方面，澳洲、新西蘭及英國每包香煙連稅後分別由122至186港元不等，當中新西蘭由2010至2020年每年加至少10%煙稅，英國於2010至2021年之間的煙草稅共增加了192.2%。

在年齡限制方面，本港現時規定18歲以上人士才可購買香煙，惟美國及新加坡的最低法定年齡為21歲，新西蘭更立法禁止向任何於2009年1月1日或以後出生人士售賣煙草產品。不過，港府解釋本港25歲以下年齡組別的吸煙率僅為2.6%，單純將合法購買年齡提升至21歲甚至更高，對降低吸煙率或預防新一代染上煙癮的作用有限。

台禁電子煙 違例可罰千萬 在管制電子煙方面，本港雖於兩年前禁止進口、推廣、製造、售賣或為商業目的而管有另類吸煙產品，包括電子煙產品、加熱煙產品及草本煙，違者最高可判處罰款20萬元及監禁兩年，惟管有另類吸煙產品作自用現時並不違法。新加坡及台灣則全面禁止電子煙，當中後者的違例者可被重罰5,000萬新台幣（約1,243萬港元）。

吸煙與健康委員會委員林哲玄指，港府早前加煙稅但仍未達致世衞建議的佔香煙售價75%，他認為仍有空間上調，又倡議當局設機制將煙價與煙稅掛鈎，相信更有阻嚇作用，而其他政策則待政府公布後才評論。

至於煙民年齡方面，林認為港府需要劃線，界定某年份後出生的港人禁止合法買煙，最理想甚至是禁止他們吸煙，他強調並非阻止現時的煙民吸煙，只會勸他們戒煙，但吸煙在任何情況下都不健康時，港府有責任為了保護年輕一代而劃線。