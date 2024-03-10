龍七公：城市捐窿捐罅 漫步發現更多

城市漫步蔚然成風，已成為新一代最流行的旅行模式之一，社交媒體有不少城市定向式的攻略和建議，用最短的時間，逛最多的景點，打最多的卡。不過這種以量取勝的玩法，並不是真正城市漫步的精髓，城市漫步重在一個漫字，有覆蓋、隨時、周遍之意。如何讓遊客慢下來，多留幾天，欣賞我們的城市景致，深入了解香港故事？

首先，要發掘更多非一般而有趣的香港，除了傳統維港、山頂與纜車、主題公園、中上環與電車這些景點，其實18區都有值得遊客捐窿捐罅的好去處。這些地方，不用花大錢去新建或改造，只需適當包裝一下，以下幾個方向，是筆者的一些看法。

深掘歷史元素。以中環大館為例，它除了是舊中區警署和域多利監獄，當中還發生過不少歷史事件，例如越南共產黨是1930年在香港成立的，胡志明被囚禁在域多利監獄，之後被中共香港黨組織營救。如此重要的歷史事件，在大館竟然隻字不提，何不與越南駐港領事館，在大館辦一些越共與香港的主題展，說不定大館會吸引不少越南朋友朝聖，成為中越友好象徵的紅色景點。當然，還有很多與抗戰、近現代革命相關的歷史場景和建築，例如元荃古道、達德學院（屯門馬禮遜樓）、魔鬼山和摩星嶺炮台遺址等，這些景點不但體現香港在中國現代歷史的重要地位，亦能為旅客帶來尋幽探秘的趣味。

電影是香港重要名片，追隨巨星的足迹，回味經典的電影，是遊客的喜聞樂見，但這些場景有沒有認真地活化起來？這些文化IP，如何結合旅遊，創造更多產品，帶來更多價值？一齣電影、一個場景可吸引一批粉絲，他們日後又會更多關注香港電影。

貼地民生一樣有趣。香港是一個非一般緊湊型城市，市民的生活也別具特色，以公共交通為例，除了電車，雙層巴士和輕便鐵路也是一個特色，相關公交機構能否主動與旅發局合作？雙層巴士有俯瞰穿梭城市之感，輕鐵也有人認為甚有異國風情，車站配合社區特色裝飾一下，路軌兩旁栽種一些鮮艷植物，不難成為打卡熱點。公共屋邨亦是香港頗有特色的建築，除了已被發掘的彩虹邨，勵德邨、華富邨、蝴蝶邨等，也有潛力開發成網紅屋邨。

鄉郊方面，香港有漁村也有農村，像屯門青山灣、元朗流浮山；亦有老婆餅、盆菜等傳統食品，還有昔日的元朗絲苗。我曾多次建議放寬鄉郊民宿和食肆的經營，鼓勵鄉村以市場力量開發更多有趣的旅遊和體驗，港式農家菜、圍村祠堂、漁村船上海鮮，加上生態旅遊，讓遊客能發掘香港的另一面。

旅客自主 提升體驗 城市漫步，重在旅客自主，我們要做的是提供配套協助他們提升體驗，為遊客帶來真實而有想像空間的回憶，這種模式有別於傳統消費式旅遊，但能提升香港的形象和軟實力，讓世界不同地方的人與香港結緣，有利日後多元化的產業發展。