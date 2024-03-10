撥亂反正：蘋果鬥爛 KOL難揀

隨着美國總統初選的「第三者」、美國前駐聯合國大使黑莉宣布退選，以及最高法院裁定個別州份無權禁止候選人參選，在年底舉行的美國大選，已鐵定為現任總統拜登與前總統特朗普的再度對決。

黨內初選的拉票對象為黨員，參選人往往會表現得較強硬激進，以迎合黨內右派（共和黨）或左派（民主黨）的固有支持者。但進入全國大選階段則是另一回事，候選人的立場和言行一般會變得溫和及左右逢源，希望取得中間派選民，包括一些在初選中落敗的對手的支持者認同。故此特朗普以至拜登，都隨即呼籲黑莉的支持者轉為支持自己。黑莉本人則暫未表態，僅稱特朗普需要爭取溫和派及獨立選民支持，不能讓美國被分歧撕裂。

相對於黑莉這類傳統政客，一些非政界及網上KOL的支持可能更重要。當年奧巴馬就是因為最早意識到網絡世界的力量，憑藉其年輕形象及出位網上宣傳，贏得大量網民及娛樂名人支持，爆冷擊敗多位黨內外對手當選總統。特朗普也是網絡宣傳的能手，但支持者層面較窄。拜登更是急需扭轉自己的年老守舊形象，爭取年輕網民支持，這亦是他早前不惜「犯禁」開設TikTok帳戶的原因。

在全球擁有2.8億「粉絲」，對女權、性小眾以及少數族裔立場偏近民主黨的樂壇歌后Taylor Swift，自然成為拜登的首要爭取對象，但至今仍未獲對方垂青。經常批評民主黨的美國富商兼網上KOL馬斯克，亦在初選後特意宣告不會向任何一位候選人捐款，變相表明自己不會支持特朗普。這些KOL拒絕靠邊站，一來因為美國社會撕裂嚴重，公開支持任何一方，都等同得失另一批民眾。二來是兩個蘋果都已太老及太爛，實在令人揀不落手！