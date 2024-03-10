冰鑑春秋：兩岸瀕臨戰爭邊緣？

台灣國防部長邱國正在接受國民黨立委質詢時坦言，兩岸已瀕臨戰爭邊緣，兩岸狀況很嚴峻，他每天提心吊膽，睡得不好。中共要犯台固然一定要衡量，中共確有此能力，若中共錯估後要打，要給個教訓，沒有甚麼不能的，我們制止不了，台灣不宜貿然挑起任何戰端。

邱國正這番話引起朝野震撼，儘管民進黨趕快洗地，邱國正第二天也表示「不要再講這事情」，不然晚上更睡不好了！他強調，不期望任何事情發生，軍人要了解政治，不要干預政治，面對層級不同，他只以軍事觀點做說明，所以特別澄清別造成誤會。但懂的人都懂，實際上兩岸已面臨40年來最危險的局面。

從沒收海峽中線，M503航線恢復正常，到現在直接無視金門禁限制水域「默契」，並且大動作疏浚劉五店航道，一切迹象都表明，大陸已深刻了解，只要是民進黨執政，兩岸絕無和平統一的希望。所以過去單方面的對台讓利，已喪失意義，現在大陸要做的就是按照自己的步驟前進，不必在乎台灣的觀感，逐步增加壓力造成既成事實。

而民進黨「抗中保台」雖然喊得響亮，實際上卻是束手無策，唯一辦法就是轉移目標，讓台灣人忽略嚴峻的形勢。從另一個角度來說，民進黨忠實扮演了「中共協力者」的角色，幫忙大陸「溫水煮蛙」，等到有一天台灣民眾忽然睡醒，就會發現世界早已改變。雖然習近平在兩會中仍舊說出了「和平統一」，讓不少人鬆了口氣，但這話是對「中國國民黨革命委員會」說的，是要他們壯大反獨促統力量，在政府工作報告中卻沒有「和平」二字。若大陸真的對和平統一已不抱有強烈期望，那麼或許不出10年，台海的戰爭就可能爆發。