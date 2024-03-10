橫眉冷看：愈來愈有民族自信

近年中國與美西方世界關係緊張，細心想來，也不一定全是壞事。中國自從改革開放以來，國家的實力加強了，但民族自信似乎尚未充分提升，不少人崇洋媚外的心態依舊普遍，尤其是在選用產品方面，老是覺得進口貨比國產貨優質，甚至認為到外國旅遊、到歐美留學，都是較高檔次的選擇，總比在國內遊或在本地升學為佳。

這種心態到近年終於出現轉變，以美國為首的西方集團，對中國的打壓，已到了無所不用其極的地步，此舉使不少中國人對外國勢力漸生反感。所謂「你若無心我便休」，美西方世界主動排斥中國，使很多中國人不禁反省，自己何必再以熱面去貼人家的冷屁股？因此，本來慣於買外國品牌的中國人，便索性改而試用國產貨，很多人愈試愈覺得品質優良，愈用愈覺得性價比高。

「性價比高」是近年才流行的用語，用這個詞來形容中國貨品、中國服務，似乎是最適合不過。洋貨在中國的熱潮，開始出現災難式下跌，踏入2024年之後，美國蘋果公司出產的手機，在華銷量比去年同期急跌了24%，產品要一再割價求售。如今最新款的蘋果高端手機，每部售價竟然跌穿5,000元人民幣。除蘋果手機外，不斷要割價求存的，還有美國的特斯拉電動車。

以往的洋貨，在中國是愈貴愈多人搶購，但時至今日，卻是頻頻減價也少人問津，出現這種情況，也不全是因為民族情緒使然，而是過去中國的高端消費者，很少認真去嘗試使用國貨，如今用得多了，才知道原來自己國家的產品，有如此這般的優點，至於在國內旅遊，原來享受也絲毫不比外國遜色。看來，中國人真正能認識中國、欣賞中國的時代，終於開始了。