龍吟虎嘯：拜登大呼小叫沒完

拜登總統宣讀任內最後一份國情咨文。為了掩飾他的虛弱、執政失敗，還想再連任總統，拜登擺出一副氣壯如牛、高屋建瓴的架勢，一開場就搬出小羅斯福於1941年在同一議事堂的宣戰之言，聲稱美國當年正式加入二戰，現時面對的情況與當年一樣，全球民主受到嚴峻挑戰，俄羅斯正攻打烏克蘭，他要喚醒國會並提醒美國人民，這不是歷史上的普通時刻，自由和民主正受到攻擊，為了阻止俄羅斯總統普京，美國不會退讓。拜登還說，他期望與中國競爭而非衝突，美國會堅決維護台海和平穩定云云。

拜登的國情咨文，和這些年美國一系列國策文件一樣，都是打着「民主、自由」受到嚴峻挑戰的旗號，把俄羅斯、中國暗示成當代的「法西斯」、「暴政國家」。今次國情咨文，更是搬出了小羅斯福總統的亡靈，蠱惑、忽悠、煽動美國人民，支持他的反俄反中國策。

其實，二戰後對全球民主和自由構成最大威脅、嚴峻挑戰的，恰恰是美國打着「民主、自由」旗號的霸權主義，美國的霸權主義和當年的法西斯主義並無本質區別，都是帝國主義為了自己的私利，擴張、奴役、吸血他國；都使出欺壓、霸蠻，包括戰爭、屠殺、毀滅手段，達到目的，只不過美帝比法西斯會包裝、會粉飾、會美化、會欺騙、會耍兩面手法、會戴白手套、會利用代理人，也會用各種政治、經濟、文化、教育、軍事、意識形態手段，以及操控輿論。

第二次世界大戰後，美國建立設定了以美帝為主導的「國際秩序」和「規則」，巧妙掩飾了它的殘忍、貪婪和兇狠，反把它要打擊的對象抹黑和妖魔化為「反民主、反自由」，這些國家只要反抗美國霸權，就會被扣上「反民主、反自由」的大帽子，美國就要糾集「盟友」群起攻之！不過，世界早已不同，時代早已大變，拜登之流的陳詞濫調、騙人招數早已不靈。正因如此，拜登之流氣急敗壞又無計可施，只能逢人便說，大呼小叫個沒完。